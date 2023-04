Restauratie Menenpoort Ieper: Last Post verhuist voor eerst in 100 jaar

Wie nog even de Menenpoort wil zien, kan dit weekend nog naar Ieper. Vanaf maandag starten de renovatiewerken en dan gaat de Menenpoort helemaal in de steigers voor twee jaar. Ook de gegraveerde namen in de muren zijn dan niet meer zien.

Maandag start de renovatie van de Menenpoort. Het hele gebouw gaat schuil achter grote doeken, twee jaar lang. Fietsers en voetgangers zullen nog altijd door kunnen, maar het autoverkeer kan enkel richting stad.

"Voor de veiligheid van de omgeving en de mensen die hier werken zal er op beperkte momenten wel de noodzaak zijn om het gebouw af te sluiten," zegt Sarah Camerlynck van de Commonwealth War Graves Commission. "De eerste keer dat het gebeurt is 15 mei. Dan gaat het tot 25 mei volledig gesloten zijn voor het autoverkeer."

Aanpassingen voor events

De komende jaren zal de stad aanpassingen uitwerken voor evenementen als de Kattentstoet en Gent-Wevelgem. De muren met namen worden aan het oog onttrokken. De War Graves Commission komt met een virtueel alternatief in het bezoekerscentrum naast de Menenpoort.

"Hier zullen mensen in de mogelijkheid zijn om virtueel namen te gaan opzoeken op een van onze beschikbare middelen in het informatiecentrum," zegt Camerlynck. "In het informatiecentrum is er ook de tentoonstelling ‘Whitnesses in The Landscape’, waar ook de Menenpoort en het project toegelicht worden."

Last Post verhuist

De dagelijkse Last Post plechtigheid en herdenkingen zullen blijven doorgaan. Maar de klaroeners en het publiek zullen voor het eerst in 100 jaar niet onder, maar naast de Menenpoort staan.

De restauratie zal ruim 4 miljoen euro kosten. Vlaanderen betaalt daarvan 1,6 miljoen en Ieper 300.000 euro.