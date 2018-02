Restauratie O-L-Vrouwekerk Brugge weer stapje verder

De Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge is bijna helemaal gerestaureerd.

In 2000 is gestart met een grondige restauratie van de buitenkant. Vier jaar geleden is men begonnen met de restauratie van het interieur van de kerk. Zo werden de muren en gewelven in de Noord- en middenbeuk gereinigd en herschilderd, werden apostel- en andere heiligenbeelden hersteld. Dat geldt ook voor altaarstukken, houten onderdelen en de vloer.

Nu moet enkel nog de zijbeuk waar ook het wereldberoemde beeld van Michelangelo Madonna met kind staat, onder handen genomen worden. De kerkfabriek hoopt dat de restauratie in mei volgend jaar helemaal klaar zal zijn.