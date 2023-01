Restauratie oude Koninklijke Stallingen eindelijk gestart

In Oostende is de lang aangekondigde restauratie van de oude Koninklijke Stallingen gestart. De voormalige Noorse paviljoenen van de wereldtentoonstelling vormen uniek erfgoed, maar zijn al jaren aan renovatie toe.

Nu wordt er 4 miljoen geïnvesteerd om het houten paviljoen uit 1903 terug zijn grandeur te geven.

Björn Anseeuw, schepen van Stadsgebouwen Oostende: "Het heeft meer dan 10 jaar aangesleept, maar we zijn blij dat we dit unieke stuk erfgoed, waar alle Oostendenaars al decennialang sporten, in ere kunnen herstellen en restaureren. We gaan ook zeer grondig te werk gaan. We investeren 4 miljoen euro en dat is elke cent waard."

De eerste fase van de restauratie, de noordelijke vleugel, zal ongeveer een jaar duren. Alle oude planken en leien gaan eraf en alles wordt in oorspronkelijk staat hersteld. Tegen volgend jaar zullen sportclubs als de legendarische Flandria Boksclub en de judo terug in hun vertrouwde gebouw kunnen trainen.