Restauratie reddingsboot Watson gebeurt in betere omstandigheden

De Watson deed dienst in Oostende tot 1980 en was er na jaren stilliggen slecht aan toe. 20 vrijwilligers zijn hem nu aan het restaureren. Straks dus ook overdekt. Dat is noodzakelijk want de Watson is niet gemaakt om buiten te liggen. De totale kostprijs van de restauratie kan oplopen tot meer dan 600.000 euro.

De Watson is een pareltje uit de Belgische scheepvaart. Vlaanderen voorziet een subsidie van 266.000 euro, maar er is nog veel meer geld nodig om de Watson in al zijn glorie te herstellen. Als alles volgens plan verloopt, kan de Watson over vier jaar zijn intrede maken op Oostende voor anker.