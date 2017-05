Restauratie Sint-Salvatorkathedraal loopt op zijn einde

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het interieur van de kathedraal. De renovatie van de Sint-Salvatorkathedraal begon dertig jaar geleden, in 1987. In eerste instantie werd de toren onder handen genomen, nadat was gebleken dat die begon te hellen. Die werken werden afgerond in 2008, samen met enkele kleinere interieurwerken. In 2010 ging de echte binnenrestauratie van start. Die werken werden in drie delen opgesplitst, niet alleen om praktische en budgettaire redenen, maar ook omdat er dan altijd een deel van de kerk toegankelijk bleef voor erediensten.

30 miljoen euro

De restaurateurs namen alles onder handen, van het pleister- en schilderwerk, tot de glasramen, het houtwerk en de kunstwerken. De kathedraal werd ook grondig gereinigd. Momenteel staan er nog enkele stellingen, maar die zullen snel verdwijnen. Enkel het gecombineerde orgel moet nog gerestaureerd en gescheiden worden: het Klaisorgel blijft behouden, het Van Eyndeorgel verhuist naar het zuidelijk transept van de kathedraal. De renovatie heeft een kostenplaatje van 30 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid 60 procent subsidieerde. De provincie West-Vlaanderen zorgde voor de rest. "Dit is uiteraard cultuur-historisch ontzettend belangrijk, maar komt ook het toerisme van Brugge ten goede", zegt gedeputeerde voor patrimonium Bart Naeyaert. En uiteraard is het ook van groot religieus belang, want dit blijft toch de kerk van de bisschop", zegt Naeyaert.