De stad Brugge heeft een ontwerpteam aangesteld voor de restauratie van het volledige Hallencomplex en de Belforttoren. De toestand van het monument is verslechterd en de toren moet energiezuiniger.

De laatste grote restauratie dateert al van de periode rond 1975. De gebinten van de hallenzalen zijn in 1981 gerestaureerd. Jaarlijks daalt Monumentenwacht de toren of om te controleren of er ergens herstellingen moeten gebeuren.

Het team uit Brussel zal nu ook de stabiliteit van de Halletoren onderzoeken. De toren is 83 meter hoog en dateert uit het begin van de 13de eeuw.