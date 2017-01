Er is een restauratiepremie van meer dan 131.000 euro toegekend aan de Blankenbergse villa "Les Papillons” in de Descampsstraat.

Dat geldt komt van de Vlaamse overheid, de provincie en de stad. Het eclectisch hoekhuis behoort tot het bouwkundig erfgoed en is een beschermd monument. Het gebouw dateert van begin 20ste eeuw, en is opgetrokken in eclectische stijl met voornamelijk elementen uit de neorenaissance en neobarok.