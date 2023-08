Restauratiewerken aan IJzertoren gestart

Aannemer MRT – Monument Group is gestart met de tweede fase van de restauratie van de IJzertoren.

De gevels van de toren worden gereinigd, ontmost, hersteld en waterkerend behandeld, de afdekstenen op de terrassen worden hersteld of vervangen. De lager gelegen platte daken krijgen een nieuwe afdichtingslaag en het volledige buitenterras op de eerste verdieping wordt opnieuw afgedicht. Niet enkel de gevels en terrassen krijgen een restauratiebeurt, ook het buitenschrijnwerk in aluminium en hout wordt nagezien en hersteld of vervangen. De site, de toren en het museum blijven tijdens de volledige renovatieperiode open en toegankelijk voor het publiek.

De aannemer krijgt 180 werkdagen om de restauratie uit te voeren en uiterlijk september 2025 moet het dossier helemaal zijn afgewerkt.