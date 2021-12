Resultaten Weekend zonder Alcohol: meer positieve alcohol- en drugstesten

" Ondanks de sluiting van de horeca om 23 uur, ondanks het totaal aan controles en uren stijgen de cijfers zowel in alcohol, drugs als snelheid ten opzichte van 2019," zegt gouverneur Carl Decaluwé.

100% nuchter

Het is nooit eerder gebeurd, maar in de politiezone Bredene/De Haan en bij de Scheepvaartpolitie blies niemand poisitief. De zone MIDOW (Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke) noteerde met 8,3 procent wel het hoogste percentage chauffeurs dat te veel had gedronken.

Alle testen positief

De zones Grensleie (regio Menen en Wervik) en Brugge deden telkens een handvol drugstests, die bleken allemaal positief. De meeste snelheidsduivels zijn dan weer geflitst in de regio Damme/Knokke-Heist (18%), MIRA (13,9%) en Arro Ieper (9,6%).

Lees ook: