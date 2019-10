Retro: 16-jarige naar modewedstrijd in Japan

Ze nam 20 jaar geleden deel aan een Japanse mode-ontwerperswedstrijd. En hoewel ze helemaal geen ervaring had, was ze geselecteerd voor de finale.

Ze kreeg van de Japanse organisatie 500 euro om de jurk te maken en vooraf op te sturen. Dat maken was niet zo evident. Nuria stapte naar een Brugse modeontwerpster. Linda Deketelaere, meteen vertederd door het creatieve meisje, zei meteen ja. Ze maakte het kleed met stoffen die ze had bewerkt met groene verf en lijm. Nuria zorgde voor de afwerking met blaadjes, takjes en besjes.

Nuria is uiteindelijk niet in de mode beland. Ze werkt vandaag als projectmanager voor Toerisme Vlaanderen in het Verenigd Koninkrijk.