Retro: 30 jaar geleden overleed Koning Boudewijn

Het is vandaag precies 30 jaar geleden dat Koning Boudewijn overleed. Wij doken, ter nagedachtenis van de vorst, in onze archieven.

Boudewijn regeerde van 1951 tot 1993 over ons land. Op 31 juli 1993 overleed hij in zijn vakantieverblijf in het Spaanse Motril aan een hartstilstand. De vijfde koning van ons land werd amper 62 jaar. Het nieuws over zijn dood sloeg bij de bevolking dan ook in als een bom. Heel wat West-Vlamingen trokken richting Brussel om bloemen neer te leggen op het koninklijk paleis.