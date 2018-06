Elk middagnieuws halen we een spraakmakende reportage uit ons archief. Vandaag keren we terug naar 4 juni 1995.

Die dag kwam een nieuw briefje van 100 Belgische Frank in omloop. Het was een wijnrood geldbiljet, waarop het portret van de Oostendse schilder James Ensor prijkte. Dat jaar werden er maar liefst 70 miljoen Ensors gedrukt. Voor Oostende was dit een unieke promotiestunt.

