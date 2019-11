In november 2001 keek Werner Craeye uit Brugge verrast op toen hij een speciaal record in het Guinness Book of Record onder ogen kreeg. Een Duits meisje van 12 stond erin, met de langste tong ter wereld, zo’n 7 cm. Maar Werner deed beter.

Zijn tong was toen zeker 8 centimeter lang. Of hij in 2001 contact heeft opgenomen met de uitgevers van het recordboek weten we niet. Maar dat hij er veel kunstjes mee kon doen, dat weten we wel.

Het huidige record staat overigens op naam van Nick Stoeberl, een Amerikaan. Hij heeft een lap van maar liefst 10,1 centimeter.