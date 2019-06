Op 17 juni 2010 is in Bredene volkszangeres Lucie Loes overleden.

De ongekroonde koningin van het visserslied werd 82. Meer dan dertig jaar lang trad ze op met haar volksliederen. Lucie Loes was niet alleen in Oostende bekend. Haar liedjes werden meegezongen van aan de Spaanse costa’s tot op de fuiven in studentensteden.