We keren nog eens terug in de tijd, 23 jaar om precies te zijn. Toen stelde Luc soenens zijn zelf gebouwde vliegtuig voor. Zeven jaar heeft hij eraan gewerkt. Hij vond de plannen voor het vliegtuig in Zwitserland.

"Dat is een jeugddroom. Ik droom daar al van van toen ik 12 jaar was. Ik heb altijd gezegd: ik bouw later mijn eigen vliegtuig. Ik heb dat nu door zelfstudie waargemaakt, want ik heb niets van technische opleiding."

