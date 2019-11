Het is de periode van Halloween en Allerzielen, maar er zijn ook mensen die het jaar door bezig zijn met overlijdens. Zo is Michel Haerynck uit Wevelgem een verwoed verzamelaar van doodsprentjes.

Volgens insiders had hij in 2006 met zijn 20.000 prentjes één van de indrukwekkendste collecties in Vlaanderen. De man spaart vooral prentjes van personaliteiten uit de streek en heel oude exemplaren. Zijn oudste doodsprentje dateert van 1733.

En wat in 2019?

Op vandaag verzamelt Michel nog altijd doodsprentjes, liefst van voor 1830. Hoeveel hij er intussen heeft? Zoveel dat hij de tel kwijt is.