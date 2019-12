Retro: pikante lunch in de middagpauze

Omdat steeds meer uitwerkende vrouwen hun middagpauze benutten om te shoppen, bleef er weinig tijd over om te eten. En dus bood de lingeriezaak een lunch aan in de winkel, terwijl mannequins defileerden met de eindejaarscollecties. En ook hun mannelijke collega's konden de combinatie van lunch en billen best smaken.