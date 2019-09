In 2005 sloot één van de laatste typische kustwinkeltjes de deuren. Na 57 jaar zaken doen houdt het echtpaar Bastin er mee op.

Robert en Simonne spoelden 57 jaar geleden aan in Koksijde. Tijdens een vakantie bezweken de Brusselaars voor de charme van de kustgemeente en toen ze een gat in de plaatselijke toerisme markt ontdekten was de keuze vlug gemaakt. Bekijk het videoverslag hierboven.