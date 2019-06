Voor onze reportage uit de oude doos keren we vandaag terug naar 1997. Toen probeerde Middelkerke het wereldrecord langste rij brandweerwagens te breken.

De poging mislukte: 98 auto’s stonden in de file in plaats van de vooropgestelde 300. Maar de stunt was wel een unieke kans voor brandweerfanaten om enkele bijzondere exemplaren van dichtbij te bewonderen.

