Retro: West-Vlaamse ridders in het verkeer

Vandaag 22 jaar geleden, in 1997, ontvingen 9 West-Vlamingen de titel van ridder in het verkeer. Herbekijk hier de archiefreportage.

Alleen weggebruikers die zich foutloos gedragen, komen daarvoor in aanmerking. Met een ludieke optocht in de Antwerpse binnenstad maakten ze hun principes luidkeels bekend. Het is de vzw Veilig Verkeer Vlaanderen die de eretitels toekent.

In 1997 bekroonden ze 54 weggebruikers, waarvan 9 West-vlamingen. De ridders onderscheiden zich door hun hoffelijkheid en het nauwgezet naleven van het verkeersreglement. Ze hebben ook nooit een ongeval veroorzaakt.

