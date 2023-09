'Reus Hendrik' is eerbetoon aan ereburgemeester Wingene

De man die meer dan 30 jaar de gemeente Wingene als burgemeester bestuurd heeft, is nu ook een reus. De nieuwe reus ‘Hendrik’, naar Hendrik Verkest, is op de Bruegelfeesten onthuld.

Het is een flinke knaap geworden van bijna vier meter hoog en meer dan een halve ton zwaar. En de echte Hendrik is heel trots dat hij als volksfiguur de geschiedenis van Wingene mag ingaan.

Primeur op Bruegelfeesten

Op de Bruegelfeesten in Wingene kreeg iedereen voor het eerst reus Hendrik te zien. En de echte Hendrik keek met trots naar zijn zelfportret. De bijna 4 meter hoge reus komt ook tot leven. Hij staat op, draait en zwaait naar het publiek en gaat dan weer zitten.

Ereburgemeester Hendrik Verkest van Wingene is trots: "De technische reus is geweldig. Hij is zo beweeglijk. Binnen enkele jaren is hij beweeglijker dan de oude, hé."

"Bijzonder dankbaar"

De pastoor doopte Reus Hendrik en daarna kreeg ook de echte Hendrik de volle laag.

"Ik ben bijzonder dankbaar voor wat men mij hier aandoet. Het is een eer om hier, ook nog in de verdere toekomst, te kunnen voorgaan en in ieder geval ook verder te kunnen feesten in de gemeente en bij de mensen te zijn."

Dirk De Meyere van de Bruegelfeesten Wingene: "Hendrik was meer dan 30 jaar onze burgemeester. Hij was er voor de economie, voor de mensen, voor de bewoners. Hij heeft Wingene op de kaart gezet."

Hendrik Verkest gaat nu dus de geschiedenis van Wingene in als reus Hendrik.

Hugo Verhenne van Erfgoedcel TERF: "Ze hebben een foto genomen 360 graden van de ereburgemeester. En via computer, via 3D, volledig het hoofd nagebootst met haar ingeplant."