Wie vandaag op de batjes in Roeselare rondliep zal we even opgekeken hebben bij een vreemde stoet die door de straten trok. Twintig dragers torsten een enorm houten gevaarte waarop een reus lag.

“Wij Reus” is een artistiek project waaraan meer dan honderd mensen meegewerkt hebben. Het resultaat is een reus van 6,5 meter goot met een reuzenmantel waarop vreemde emblemen geborduurd staan. Als vanouds lokken de 'batjes' heel veel volk naar het centrum. De duizenden koopjesjagers op de batjes in Roeselare moeten heel even plaats maken want de reuzenstoet komt eraan.