Reusachtige steur te koop voor goede doel

De vrouwelijke steur (Huso Huso) staat vooral bekend omwille haar kaviaar. De vis komt in de natuur vooral voor in de Zwarte en Kaspische Zee en kan tot 150 jaar oud worden. De vis kan tot meer dan 1.000 kilo wegen, maar het exemplaar dat morgen geveild wordt weegt 200 kilo. De vis, die 2 meter 75 lang is, werd gekweekt bij de firma Joosen-Luyckx Aqua Bio in Turnhout. Volgens kenners bezit de vis een goede vleeskwaliteit en heeft het graatloze vlees een zachte smaak en structuur, vergelijkbaar met dat van een zwaardvis. De opbrengst van de verkoop van de gegutte vis zal geschonken worden aan "Kom op tegen Kanker”.