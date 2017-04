Reuze-aronskelk in bloei bij plantenkweker

Plantenkweker Christophe Denuwelaere uit Langemark heeft er één die in bloei staat. Dat is zeldzaam, want de merkwaardige bloem bloeit slechts om de drie jaar. De plant stinkt zo erg dat hij ze niet in zijn gesloten serre laat staan, omdat de stank niet te aarden is.

Er bestaan diverse soorten reuze-aronskelk. Christophe kweekt een bruine variant, de Amorphophallus Riviera Konjac. De bloembollen ervan kunnen zo groot worden als een pompoen. De plant kan tot twee meter groot worden. De stank is afkomstig van de grote stamper. Als de plant uitgebloeid raakt, gaat die stamper plat liggen. Dan begint ze te stinken als een lap rottend vlees. Die geur trekt de aasvlieg aan, die zorgt voor de bevruchting.