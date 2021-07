Over 15 dagen gaat in Oostende Theater aan Zee van start. Het festival opent met een stoet en een trouwfeest van twee reuzen, één uit Brussel en één uit Oostende. De reuzen genieten tot het einde van TAZ van hun huwelijksreis in Oostende.

In Oostende werken vrijwilligers nog volop aan de reuzin die op 25 juli zal trouwen met een reus uit Brussel. Laura Caroen, textielkunstenaar: “Het idee was om te werken met oude trouwkleden die we in Oostende verzameld hebben. We hebben ze één voor één ontleed. Dat hebben we vorig week gedaan. Deze week zijn we begonnen aan één groot reusachtig patchwork met al die stukken.”

Op 25 juli komt de reus uit Brussel met de boot aan. Vlakbij het Leopoldpark zullen ze trouwen.