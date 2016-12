Reuzenpoppie van kaarsen in Poelkapelle

In de kerk van Poelkapelle branden vanaf vandaag honderden kaarsjes in de vorm van een klaproos of poppie. De reuzenpoppie meet 3,6 meter op 3,6 meter.

Elk kaarsje staat voor een gesneuvelde soldaat. Het is een onderdeel van het herdenkingsjaar ‘Poelcapelle 2017’. 2017 is een heel belangrijk jaar voor Poelkapelle. Zo is het 100 jaar geleden dat Georges Guynemer na het opstijgen op 11 september 1917 nooit meer terugkeerde. Het is eveneens 100 jaar geleden dat op 9 oktober 1917 de slag om Poelcapelle tijdens ‘de derde slag om Ieper’ werd geleverd waardoor er een tank bleef steken in Poelkapelle.



Alle inwoners van Poelkapelle kunnen nu via een kaars gedurende één jaar het peterschap op zich nemen van een gesneuvelde. Samen met het kaarsje ontvangen ze de naam van een soldaat, die gelinkt is aan Poelkapelle. Het staat vrij hoe men dit peterschap concreet invult. Het voorstel is om info over deze persoon op te zoeken en een bezoek te brengen aan zijn graf. Men kan eventueel ook foto's nemen van het kaarsje bij dit graf. Deze foto's kunnen toegestuurd worden om ze op een slotevenement te projecteren.