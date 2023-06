Reuzenrad Westende moet weg na klacht

In Westende moet het reuzenrad worden afgebroken. Dat heeft de rechter in Brugge beslist na een klacht van een tweedeverblijver. Het rad krijgt een nieuwe locatie: het Arthur De Greefplein in Middelkerke.

"Het gemeentebestuur Middelkerke is door een beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge gedwongen om het reeds opgebouwde reuzenrad op de Koning Ridderdijk in Westende met onmiddellijke ingang af te breken en te verhuizen naar een andere locatie", zegt de gemeente Middelkerke.

"Die beslissing kwam er na een klacht van een omwonende tweedeverblijver. Het reuzenrad wordt vanaf woensdag 21 juni afgebouwd. Het Arthur De Greefplein in Middelkerke wordt nu de nieuwe locatie. "

Klacht van omwonende

Burgemeester Dedecker licht toe: “Vorige week lichtten we de omwonenden in over de opbouw en de uitbating van het reuzenrad op de Koning Ridderdijk in Westende. Op basis van die communicatie diende een omwonende tweedeverblijver blijkbaar een eenzijdig verzoekschrift in tegen het reuzenrad, bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge.

Op vrijdag 16 juni kreeg het gemeentebestuur verrassend bezoek van een gerechtsdeurwaarder die met onmiddellijke ingang de opbouw van het reuzenrad deed stilleggen. Deden we dat niet, moesten we buitensporige dwangsommen betalen: 5.000 euro per dag en per persoon die meewerkte aan de opbouw van het rad. De rechter gaf de klagende op basis van een louter administratief pleidooi gelijk.”

(lees verder onder de foto)

"Met rug tegen de muur"

“Kijk, ik begrijp dat er rechtsmogelijkheden zijn en dat ieder daar gebruik mag van maken, maar dit is toch een beetje bij het haar gegrepen. Weet je, mijn deur staat altijd open. Bij eventuele problemen overleg ik graag.

Nu krijgen we een éénzijdig verzoekschrift van één klager op ons bord. Noch het gemeentebestuur, noch de uitbater werden in deze gehoord. Van verdediging is er dan eigenlijk geen sprake. En stel dat we in beroep zouden gaan, is er grote kans dat het geschil op de lange baan belandt. Tegen dan zetten we onze kerstboom op. Wij kunnen dus niet anders dan ons neerleggen bij de uitspraak. De opbouw van het reuzenrad is daarom ook meteen stilgelegd. We hadden gisteren nog overleg met de klager, maar konden niet tot een werkbaar compromis komen om het reuzenrad in Westende-Bad te houden”, aldus Jean-Marie Dedecker.

Verhuizing naar Arthur De Greefplein

Na spoedoverleg met de uitbater en het onderzoeken van verschillende opties, besliste Middelkerke om het reuzenrad op te bouwen aan het Arthur De Greefplein in Middelkerke.

“Op zich is dat een goede oplossing, al had ik de vele vakantiegangers het prachtige zicht over de nieuwe zeedijk in Westende-Bad wel gegund, zeker omdat we er komend weekend de officiële opening organiseren.”