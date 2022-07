Reuzenstoet herrijst in Brugge

Op zondag 4 september zal de Reuzenstoet zich weer op gang trekken in Brugge. De laatste keer dat de reuzegrote, handgemaakte figuren er boven de mensen uitstaken, was in 2005.

De terugkomst van de Reuzenstoet hebben de Bruggelingen te danken aan Cathelyne Verpoort. Calle Bezems, een nieuwe reuzin, is op haar gebaseerd en voor haar doop komen de indrukwekkende koppen nog eens terug. Verpoort stierf op een brandstapel op de Burg in het jaar 1634. De bezemverkoopster was in de ogen van haar buren een heks en werd gefolterd tot ze die fabel ook bekende.

De voorbije twee jaren hield corona de reuzen op stal, maar in het eerste weekend van september zullen ze de Brugse binnenstad mogen groeten. Ze vertrekken op ’t Zand waarna het richting de Markt gaat om uiteindelijk op de Burg te eindigen. Daar zal een Brugse priester Calle Bezems dopen en de naam Cathelyne Verpoort zuiveren.