In de Oostendse Kapellestraat is bij sloopwerken van een pand een grote tekening van Leopold II opgedoken, meldt Radio Twee West-Vlaanderen.

Die hing in de traphal. Wie de tekening gemaakt heeft is niet bekend. Bart Plasschaert, de schepen van cultuur is niet van plan om de tekening te bewaren, omdat de vorst een gevoelig onderwerp is in de stad.