Het mysterie van de grote opblaasbare vissen in Kortrijk is opgelost. Het gaat om een stunt van Piet Huysentruyt.

Daarmee wil hij promotie maken voor zijn nieuw project. Hij gaat met zijn restaurant Likoké op wereldtournee. Hij start in Kortrijk, daarna gaat het via Osaka, Bali en Singapore naar Zuid-Afrika. Zijn restaurant in Frankrijk is van oktober tot maart dicht, dus had hij tijd om ‘iets speciaals’ te doen.

Op de vissen stond het woord LOT en de zin ‘Er zit weer vis in de Leie’, maar eigenlijk verwees LOT naar Likoké on Tour.