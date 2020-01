Revalidatiecentrum investeert in looprobot

De robot Zero G is een robot waarmee revaliderende patiënten op een veilige en intensieve manier kunnen oefenen in het stappen. De patiënt wordt vastgemaakt in een soort harnas. Hij of zij hangt vast aan het toestel, bevestigd aan het plafond en legt daarmee een traject van 30 meter af. Als de patiënt dreigt te vallen, dan houdt het toestel hem of haar tegen. Ook de begeleidende therapeut heeft voordeel bij die innovatieve ontwikkeling. Dankzij de Zero G wordt de therapeut fysiek ontlast waardoor de aandacht volledig uit gaat naar de behandeling.

AZ Delta uit Roeselare was de eerste instelling in ons land die zo’n Zero G installeerde, dat gebeurde in 2017.