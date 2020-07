Dat is ook het geval bij Tony Dekiere uit Heule. Hij lag 47 dagen lang in het AZ Groeninge waarvan tien dagen op intensieve zorgen. "Corona is simpelweg de hel", zegt hij. Dat mag hij met recht en reden zeggen. Tony vocht niet alleen zelf tegen het virus, hij verloor ook zijn vader aan corona. Als supporter van KV Kortrijk werd hij, aan huis, verrast door een bezoekje van KVK-kapitein Hannes van der Bruggen. Een hart onder de riem, want het was nodig.