Rhodesgoed opent anderhalve week na brand met pop-uptent

Niet bij de pakken blijven zitten, dat dachten de zaakvoerders van brasserie Rhodesgoed in Kachtem, bij Izegem. Ruim anderhalve week geleden brandde de bovenverdieping van hun restaurant volledig uit. Sinds vanmiddag kan je er alweer eten, op het terras en in een grote pop-uptent.

Hilde Donck, Brasserie Rhodesgoed: "Het was al de nacht zelf toen mijn man en ik hier in onze pyjama aan het toekijken waren. Dan zei hij toen al tegen mij: ‘Schatteke, het zal met een tent worden deze zomer’. Echt waar, ik heb zo veel respect voor mijn man. Hoe hij het hele team van experten, aannemers, ons personeel in gang gezet heeft, met volle drive, om vandaag terug open te gaan."

(lees verder onder de foto)

Maar vergeten wat er die bewuste nacht van 2 juli gebeurde, zullen ze nooit kunnen. "Mijn man en ik noemen dat ons kindje. Dus ja, je ziet dat in vlammen opgaan en je bent machteloos. Het enige wat je kan doen is toekijken. Ik dacht dat het nog ging meevallen, maar toen we de eerste keer binnen mochten, zijn we toch heel stil geworden. Ik was inderdaad emotioneel, omdat je rond kijkt en ziet dat gewoon alles zwart is. Dat komt echt wel binnen."

Bovenin het restaurant ruikt de brand nog na. Gelukkig merk je daar buiten, in de pop-uptent en op het terras niets van. Intussen lopen de reservaties vlot binnen.

Bekijk ook: