Rhune werkt 1 dag voor Focus-WTV op Youca Action Day

Op de redactie kregen wij versterking van Rhune Himpe uit Hooglede. De zesdejaars leerling uit de Broederschool in Roeselare maakte een reportage over Youca-jongeren die op Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke aan de slag waren. Ze interviewde onder meer Arthur, leerling uit het College in Ieper. Hij controleerde er de graven.

Arthur krijgt om te helpen 55 euro, net als duizenden leerlingen op een andere werkplek in Vlaanderen. Hij is blij met zijn job voor één dag en leert bij. En ook Rhune kende Focus-WTV al, maar is toch verrast. “Super interessant, er zit veel meer achter dan je denkt, veel meer werk. Maar het is echt interessant om eens mee te lopen achter de schermen.”