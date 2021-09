'Ride For Joren' eert overleden wielrenner

Gisteren is voor het eerst het avondcriterium ‘Ride For Joren’ georganiseerd in Wevelgem. Het is een eerbetoon aan wielrenner Joren Touquet, die 2 jaar geleden overleed aan hartfalen. Hij was 26 jaar.

Zo’n 50 renners komen aan de start van ‘Ride For Joren’. Het is een eerbetoon aan een jonge beloftevolle renner, die in Tenerife overleed door hartfalen. De ploegmaats van Joren Touquet staan op de eerste rij. Joren lag goed in de ploeg.

“Hij was iemand die alles kon relativeren en waar je met alles bij terecht kon. Als Joren er was, was het altijd amusement. Dan werd er geen minuut gezwegen. Ambiance was verzekerd”, zegt ploegmaat Jens Vandenbogaerde.

Moeilijk moment, maar hartverwarmend

Jelle Touquet, broer van Joren: “We hopen dat hij het ook tof vindt, dat hij het misschien op één of andere manier kan meemaken. Dat zou tof zijn. Ondertussen zitten al zijn vrienden, collega’s, al zijn ploegmaten nog een samen. En we denken nog even aan hem.”

Het is een moeilijk moment voor de ouders, maar het is hartverwarmend dat zoveel mensen de herinnering aan Joren levendig willen houden. “Dat doet ons enorm veel deugd, maar het is natuurlijk dubbel, hé. We hadden er graag Joren bij gehad en dat niet moeten doen. Maar als je ziet wat de mensen hier gerealiseerd hebben en dat er wat volk op af komt, is het natuurlijk leuk”, aldus vader Kurt.

Nog lang niet vergeten

Ploegleider Rik Roose: “Ik herinner mij, een kleine 14 dagen voor hij gestorven is, dat hij speels op een interclub moest helpen, gieten met water. Ja, Joren was een speelduivel, naar iedereen toe. Je had nooit miserie met Joren, nooit”

Het is een emotionele avond, maar ‘Ride For Joren’ maakt vooral duidelijk dat de jonge renner lang niet vergeten is.