Rij-examen theorie: er 21 keer niet door, en nu een jaar wachten

Een man van 36 nam tijdens het theoretisch examen met zijn smartphone foto’s van verschillende vragen. En dat mag niet, in geen enkel examencentrum.

De man mag daardoor een jaar lang niet deelnemen aan een theoretisch examen, omdat foto’s nemen gelijk staat aan fraude. Toen de kandidaat dat vernam, deed hij erg moeilijk. Het was al de 21ste keer dat hij probeerde om in het examen te slagen. De politie kwam ter plaatse om hem duidelijk te maken dat de strafmaat wel degelijk klopt. Een kennis van de man had hem iets anders wijsgemaakt. Hij scheurde zijn examen en verliet het centrum.