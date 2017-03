Deze nieuwe zone is gethematiseerd naar de leefwereld van het populaire televisiefiguurtje Heidi en dompelt bezoekers onder in de sfeer van een Zwitsers bergdorpje. Blikvanger van de zone is Heidi The Ride. Deze gloednieuwe coaster laat bezoekers tegen een snelheid van 71 km/u over de 620 meter lange houten rails razen.

Wij konden vandaag de coaster al eens uittesten, zoals u ook op de beelden kan zien.