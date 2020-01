Rond 23u15 gisteravond is de brandweer van de zone Westhoek opgeroepen voor een uitslaande woningbrand in de Bloemenstraat in Poperinge.

De brand was heel snel onder controle, en beschadigde vooral de inkomhal. De rest van de rijwoning liep alleen rookschade op. De ambulance kwam ter plaatse voor een check-up van de zwangere bewoonster. Zij en haar partner zullen tijdelijk opgevangen worden door familie, want het huis is voorlopig onbewoonbaar. (lees verder onder de foto)

Het vuur is ontstaan in de inkomhal. In de hal stond een bromfiets. De combinatie van benzine en een brandende sigaret heeft de brand veroorzaakt.