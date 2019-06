Rijverbod en alcoholslot voor politieman

Na een banaal ongeval bleek de commissaris 3,59 promille alcohol in zijn bloed te hebben. De feiten speelden zich in juli vorig jaar af in Beernem. De man wilde zijn wagen verplaatsen op de oprit van zijn ex-partner, maar belandde door een verkeerd manoeuvre met zijn voertuig in de gracht.

Alcoholslot in de wagen

Uit de vaststellingen bleek dat hij maar liefst 3,59 promille alcohol in zijn bloed had. De man liep bovendien in 2013 al eens tegen de lamp voor rijden onder invloed. De verdediging pleitte dat de politiecommissaris zich sindsdien heeft laten begeleiden voor zijn alcoholprobleem. Zijn raadsman stelde de opschorting van straf voor, maar daar ging de rechter niet op in. De beklaagde werd uiteindelijk veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maanden. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal de man moeten slagen voor medische en psychologische proeven. Hij zal zijn voertuig ten slotte ook een jaar lang moeten uitrusten met een alcoholslot.