Rijverbod en celstraf voor trucker uit Menen

Het ongeval gebeurde in juli vorig jaar rond 8 uur 's morgens. Ter hoogte van de Gentpoort in Brugge wilde de vrachtwagenchauffeur linksaf slaan richting Generaal Lemanlaan. Op die plaats is dat echter verboden. Door dat manoeuvre kwam het tot een botsing met een 41-jarige motorrijder uit Sint-Kruis Brugge. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed diezelfde ochtend in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

GPS

De beklaagde gaf zijn fout toe en vroeg om een milde bestraffing. De trucker legde uit dat hij blindelings zijn gps-toestel volgde, waardoor hij niet had opgemerkt dat hij pas een slordige 50 meter verderop linksaf mocht slaan. De rechter merkte op dat de vrachtwagenbestuurder sowieso voorrang had moeten verlenen. De politierechter veroordeelde de beklaagde uiteindelijk tot drie maanden gevangenisstraf, acht maanden rijverbod en 2.000 euro boete.

Door eerdere veroordelingen voor rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs kon hij geen straf met uitstel meer krijgen. Hij moet ook zijn theoretisch en zijn praktisch rijexamen opnieuw afleggen.

