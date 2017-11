Rijweg op ‘t Zand is af

De nieuwe rijweg over het grote Brugse plein ‘t Zand is afgewerkt en sinds vandaag kan ook het verkeer weer het historisch centrum van Brugge inrijden.

Dankzij de nieuwe rijweg is een deel van de verkeershinder voorbij. Uiteraard moet het grootste deel van 't Zand wel nog afgewerkt worden. Straks komt er ook een afgebakende zone voor voetgangers, want dat is nu nog niet voorzien. Ook aan de bestrating van de terraszone wordt volop doorgewerkt.

De werken op ‘t Zand zitten op schema en moeten tegen de zomer van 2018 achter de rug zijn.