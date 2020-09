Ringweg Pittem & Ardooie krijgt duurzaam asfalt

Het beton van de weg tussen Pittem en Ardooie is rot en dat zorgt voor heel wat geluidsoverlast. in de plaats komt er groen asfalt met minder impact op het milieu. Wegenbouwer De Vriese investeerde fors in een nieuwe asfaltcentrale. Zand, steenslag en additieven gaan in een cascade tot boven in de toren. De brei wordt daarbij flink opgewarmd.

"Het grote verschil bij groen asfalt is dat er een aantal procédés zijn, zoals het toevoegen van schuimen en oliën, waardoor we de productietemperatuur van 160 naar een 100 graden kunnen brengen," zegt Baptist Wyckhuys van De Vriese. "Dat zorgt ervoor dat we emmissieverlagend kunnen werken.Tegen eind dit jaar moet de eerste fase van de werken aan de N37 klaar zijn. Na de winter starten de werken in de andere richting."

Vooral vanaf maart volgend jaar wordt nogal wat verkeershinder verwacht.