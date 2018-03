"Risicomatch, maar laat ons nuchter blijven"

Dat zegt korpschef Dirk Van Nuffel. Er zal meer politie zijn dan normaal en er worden een aantal klassieke maatregelen genomen, maar een veldslag zoals na Club Brugge-Antwerp wordt het niet. Er worden zo’n 12.000 supporters verwacht, waarvan 1400 van Beerschot. 9000 man volgt de match trouwens al op groot scherm in het stadion van Beerschot. Buurtbewoners van Jan Breydel moeten zich dus geen al te grote zorgen maken.

Korpschef Dirk Van Nuffel: "Wij beschouwen deze wedstrijd als een wedstrijd waarvoor we de nodige aandacht moeten voor hebben, daarom werken we ook samen met collega’s van Antwerpen, om informatie in te winnen en een risico-inschatting te maken. Maar niets moet tot een zeer grote ongerustheid leiden. Het is een wedstrijd van Cercle Brugge, dus laat ons vooral nuchter blijven".

Als Cercle Brugge het zou halen, is het eerst feest op de Jan Breydelsite zelf. De echte titelviering is dan voor een paar weken later in het centrum van Brugge.