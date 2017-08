Ritje met gocart eindigt op spoedafdeling

Bijna elke dag belanden in Oostende twee mensen op de spoed na een aanrijding met een gocart.

Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. Omdat de vaak jonge bestuurders niet altijd goed opletten, gebeuren er heel wat aanrijdingen. Met kneuzingen, schaafwonden of zelfs breuken tot gevolg. Provinciegouverneur Carl Decaluwé wil daarom een eenduidig, algemeen reglement voor het gebruik van gocarts op de dijk.

In elke kustgemeente gelden nu ander regels. In Blankenberge mag je met een gocart de dijk niet op, in Oostende en Knokke-Heist wel. Ook segways en hoverboards zorgen af en toe voor brokken. Middelkerke denkt er dan ook aan om die te verbieden.