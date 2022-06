Op de Sinksenfeesten in Kortrijk kwamen gisteravond de jaren ‘20 weer tot leven, de glitter en glamour van een burlesk spektakel. De Sinksenfeesten in Kortrijk werden ondergedompeld met extravagante make-up, kleding en haartooi.

De Sinksenfeesten op het Schouwburgplein in Kortrijk beleefden gisterenavond heel even weer de jaren ’20, de modern times, toen iedereen tegen beter weten in nog geloofde dat er goede tijden aangebroken waren. En wie weet, gaan we vandaag, honderd jaar later, opnieuw de “roaring twenties” tegemoet.

Met de opzichtige make-up en strakke haartooi van toen is het voor de feestvierders heel even wegdromen en de harde realiteit van vandaag vergeten. Wij gingen een kijkje nemen!