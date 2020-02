Robbert&Frank Frank&Robbert stellen tentoon

De expo heet "Breadcrumbs", het gaat om kruimels van de werken van het kunstenaarsduo Robbert&Frank Frank &Robbert. Met hun werk dat van beeldende kunst tot video en theater gaat, willen ze van de wereld een betere plaats maken en daarbij staat humor en hun vriendschap centraal.

Frank komt uit Harelbeke en Robbert groeide op in Meulebeke. Hun kunst is erg divers. In "BreadCrumbs" brengen ze een overzicht van wat ze de afgelopen jaren verzonnen hebben. Ze staan vaak zelf afgebeeld, maar er zijn ook hun alter ego’s: Robbert is een rendierhoofd en Frank een rundshoofd.

Vorm van de kunst ondergeschikt aan het idee

Het kunstenaarsduo gaat uit van het holisme waarbij alles met alles verbonden is. Met kunstkoffertjes trekken ze de wereld rond en zo ontstaat nieuwe kunst. Ze vertrekken telkens vanuit een soort samenspel. De vorm is ondergeschikt aan het idee.