Robin en zijn vriendin waren in Marokko tijdens de beving: "De trap bewoog als rubber"

In Marokko blijft het dodental van de aardbeving oplopen, nu al zo’n 3000 doden. Internationale hulp is meer dan nodig, dat zegt ook Robin Van Lerberghe uit Vleteren. Hij en zijn vriendin maakten de aardbeving mee toen ze in Marrakesh waren.

Robin en zijn vriendin waren vrijdagavond in een riad, een soort B&B in de historisch binnenstad van Marrakech. Ze waren net gaan slapen toen de aarde begon te beven.

"Als stuk rubber"

"Plots begon het bed te trillen en te schuiven," getuigt Robin. "Toen zagen we ook de muur heen en weer verschuiven en beseften we snel dat het een aardbeving was. Toen ik uit de kamer naar beneden liep had ik de trap proberen vasthouden – alles bewoog en ik zocht steun: die trap bewoog mee als een stuk rubber." (lees verder onder de foto)

Het koppel vluchtte via een smal steegje naar het grote centrale plein van Marrakesh, waar ze de nacht doorbrachten. "Mensen die daaruit kwamen waren veelal onder het stof en hadden een wit gezicht, schaafwonden en een bebloed gezicht," getuigt Robin.

Paniek

"Er was heel veel paniek. Op dat moment kan je niet zoveel doen. Het zit hem in de kleine zaken: wonden reinigen met zakdoekjes. Ik was onder de indruk van wat gebeurd was en door de adrenaline heb ik hele nacht niet geslapen."

De aardbeving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter is in Marokko de zwaarste in 120 jaar. Hulp komt moeilijk op gang, zeker in het afgelegen Atlasgebergte midden de woestijn. Hele dorpen liggen in puin, redders zoeken nog altijd naar overlevenden.

Lees ook: