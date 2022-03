Robinpas voor kwetsbare leerlingen te weinig gekend

Bijna drieduizend West-Vlaamse kwetsbare gezinnen hebben vorig jaar een Robinpas gekregen. Daarmee kunnen ze schoolmateriaal aankopen via een afbetalingsplan. Maar het project is te weinig gekend.

De Robinpas is een project van de Vlaamse Overheid. Met dit initiatief wil de regering voorkomen dat leerlingen uit kansarme gezinnen het schooljaar starten zonder hun schoolboeken of ander schoolmateriaal. Minister van Onderwijs, Ben Weyts, mikte bij de lancering op een bereik van 20.000 gezinnen.

Doelstelling niet gehaald

Die doelstelling is niet gehaald. Er zijn tot nu toe slechts 9.000 Robinpassen verdeeld. Bovendien zijn slechts 1.200 passen effectief gebruikt. In West-Vlaanderen kregen 2.832 gezinnen een pas. Daarmee is West-Vlaanderen de provincie met het hoogste aantal Robinpasssen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme heeft opgevraagd.

Voorlopig vindt de Robinpas zijn weg naar de doelgroep niet. De resultaten tonen volgens Vandromme aan dat het initiatief onvoldoende gekend is bij scholen en gezinnen.

Toch heeft het MSKA Roeselare dit schooljaar 200 van die passen uitgedeeld. Voor sommige gezinnen is dat broodnodig, aangezien bijvoorbeeld de koffer om aan een kappersopleiding te starten al 400 euro kost.