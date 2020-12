Robot metselt huizen in West-Vlaanderen

De robot staat momenteel op een bouwwerf in Harelbeke om er een volledige woonunit op te bouwen met baksteen en cement. Volgens de ontwerpers gaat het de helft sneller dan de klassieke manier van bouwen. Naast een sneller en preciezer resultaat, zou het ook veiliger zijn. Er zijn bovendien geen stellingen nodig om op te werken. Handsaeme Machinery bouwde deze robot in samenwerking met Jens Verbrugge en Thibou Lidou van Ladrillo.

Zaakvoerder Olivier Handsaeme: “Omdat ik en mijn engineeringsteam echt geloofden in dit innovatieve project, werkten we samen met Ladrillo het concept van de robot verder uit en werd uiteindelijk een prototype gebouwd en getest in de werkplaats van Handsaeme. De omzetting van een huis in 3D naar een baksteen patroon nam Ladrillo voor zijn rekening, terwijl wij de ontwikkeling, positioneersturing en communicatie van de machine zelf ontwierpen."