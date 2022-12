Robotchirurgie beter voor patiënten met eierstokkanker dan klassieke operatie

"Het herstel is veel vlotter, met minimaal bloedverlies en minder infectierisico, en de patiënt kan al na twee dagen naar huis", klinkt het.

De dienst gynaecologie-gynaecologische oncologie op campus Sint-Jan bouwde vanaf 2012 een robotchirurgieprogramma uit voor diverse aandoeningen. Het AZ Sint-Jan groeide sindsdien uit tot een van de referentiecentra voor robotchirurgie binnen de gynaecologie en gynaecologische oncologie. Als eerste in de Benelux heeft de dienst robotchirurgie geïntroduceerd voor de behandeling van zowel vroegtijdige als vergevorderde kankers. "Eierstokkanker komt niet zo vaak voor, maar de prognose is bijzonder slecht omdat de ziekte vaak al wijdverspreid is op het moment van de diagnose. Vandaar de bijnaam stille doder", zo klinkt het.

"Robotchirurgie heeft voor de patiënt aanzienlijke voordelen tegenover open of laparoscopische chirurgie", zegt dokter Philippe Van Trappen, diensthoofd gynaecologie. "Door deze robottechniek sedert 2015 in te voeren zagen we dat deze patiënten vlugger herstelden in vergelijking met open chirurgie, en dat ze vroeger hun aansluitende chemotherapiekuur konden krijgen. Het herstel is niet alleen veel vlotter, met minimaal bloedverlies en minder infectierisico, de patiënt kan al na twee dagen naar huis."